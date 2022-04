Les derniers galops de Pascal Henrot à Chevetogne

À 37 ans, Henrot peut se targuer d’avoir évolué près de 20 ans en équipes premières. " J’ai commencé à 18 ans à Leignon, avant de repasser par Achêne, puis d’aller à Dinant, Schaltin et Chevetogne, où je joue depuis presque 10 ans. " Autant dire qu’il en a côtoyées, des Coccinelles ! " J’ai vu passer mal de monde ici, mais il y a aussi des joueurs qui m’accompagnent depuis longtemps. C’est le cas des frères Minon. J’ai vu le petit Louis devenir le grand joueur qu’il est maintenant ", poursuit Pascal chez qui les souvenirs ne manquent pas. " Je n’en ai que des bons et heureusement car, si je ne me plaisais pas tant, je n’aurais jamais continué à jouer si longtemps. Là, c’est surtout mon corps qui me dit d’arrêter. Il faut passer à autre chose et accepter de vieillir. " Mais certainement pas se résigner à tout stopper. Sa reconversion est déjà toute trouvée, et les chaussures de course remplaceront ses crampons. " J’adore le trail et ça me manque d’aller courir dans les bois , confie celui qui continuera d’organiser le jogging des Coccinelles à Chevetogne (le vendredi 1er juillet cette année). Je reconnais que, parfois, au lieu d’aller aux entraînements, j’aimerais autant aller courir. "

Un temps repositionné en numéro 9, Pascal Henrot a retrouvé sa place de prédilection sur les ailes cette saison. Là où il peut… courir à sa guise! " Le vestiaire m’a surnommé “Cheval” parce que je ne fais que courir. J’ai besoin de cette liberté que j’ai sur les flancs. Mais je me rends compte aussi que je n’ai plus le même coup de rein pour passer les défenses. " Le dernier galop de Pascal en P1, ce sera donc une course vers le tour final. Pour finir en beauté une longue randonnée dans la prairie de Chevetogne. Et pour préparer une autre belle aventure, familiale celle-là. " Je vais bientôt me marier. Ce samedi, mes amis m’ont préparé un enterrement de vie de garçon… J’espère que je pourrai assumer dimanche! " Et marquer un 3ebut cette saison? " Mon Dieu, c’est vrai, je ne marque plus! Mais je prends autant de plaisir à donner de bonnes passes. " N’empêche, il y a toute une écurie qui serait ravie de voir son destrier faire trembler une (dernière?) fois les filets à Chevetogne.