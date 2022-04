Les Aischois ne peuvent pas se louper

Face à un adversaire qui n’a plus rien à revendiquer ou à défendre dans ce championnat, les hommes de Manu Rousselle devront prendre les trois points. " On avait complètement loupé notre rencontre au match aller (2-1), il y aura donc déjà une certaine forme de revanche comme motivation. Mais évidemment, nous savons qu’on ne peut pas se rater cette fois. Nous n’avons perdu qu’une seule fois à domicile cette saison, nous avons les cartes en mains, à nous d’en profiter ".

Mais une victoire ne sera sans doute pas suffisante car il faudra terminer dans les quatre premiers, Binche ayant gagné la première tranche et n’étant plus vraiment en course pour le top 5 même si tout reste possible. Sachant qu’il y a un certain Manage-Crossing de Schaerbeek dimanche et même un Tamines-Tournai, une victoire aischoise leur ferait gagner d’office une place… avant un déplacement à Tournai, la meilleure équipe cette saison à domicile. Bref, beaucoup de spéculations et de calculs. " Je pense qu’on passera avec 4 points sur 6. Mais il faut d’abord se focaliser sur la rencontre de dimanche et ne pas penser à tout le reste. Participer au tour final serait une belle récompense pour notre jeune groupe ", conclut le coach aischois qui pourra compter sur tout son groupe hormis les deux suspendus que sont De Maeyer et Catinus.