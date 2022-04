Couvin garde les cartes en main

Après le break du week-end de Pâques, les Mariembourgeois sont prêts à remettre leur bleu de travail et parachever cette mission sauvetage. Avec au programme, deux rencontres face à des adversaires bruxellois, Ganshoren et Jette. Et pour commencer, c’est un déplacement chez les Verts de Ganshoren qui est prévu ce dimanche après-midi. Une équipe qui avait posé pas mal de souci à la bande de Gabor Bukran. « C’est une des équipes les plus compliquées de la série, reconnaît le coach fagnard. Ça joue juste et dur, ils savent quoi faire avec et sans ballon. C’est très bien organisé mais nous n’avons pas le choix, il faut les 3 points. »