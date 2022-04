Play-off: Mariembourg out, Ciney in?

Le désistement de Mariembourg a permis à Ciney de croire à nouveau en ses chances. Mais qui de Belgrade, de Natoye ou de Ciney empochera son ticket pour le round final? On en saura (sans doute) un plus après ce week-end, qui propose comme affiches Andenne – Belgrade, Ohey – Ciney et encore Natoye – Fraire. "En vue des play-off, nous jouons un match décisif vu qu’une place s’est libérée, précise le coach belgradois, Stéphane Plumier. Nous allons devoir mettre toutes les chances de notre côté pour y arriver car on sait qu’Andenne peut battre tout le monde à domicile".