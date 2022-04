" On a bien négocié le double affrontement du week-end pascal, analyse José Toyos. Principalement, le match piège à Somzée, qui tournait à plein régime. On a donc toutes les cartes en mains pour cueillir les lauriers et faire la fête à la maison. Ce qui est nettement mieux pour tout le monde. Les gars sont en tout cas hypermotivés et ont continué à bien travailler. Pas question, toutefois, de prendre ce match contre Philippeville à la légère. Les Étoilés chercheront à nous faire trébucher, question de maintenir le suspense jusqu’à la dernière journée. À nous de rester appliqués et de miser sur nos goléadors pour déstabiliser la défense adverse. Briot et Voyeux sont suspendus, tandis que Grégoire est blessé."

Les "Étoilés" ont dû se contenter d’un point, le week-end dernier. " On aurait dû remporter les deux matches, mais une fois de plus, on a manqué de réalisme, avoue Jean-François Herpers. On ne se déplacera pas chez le leader en victimes consentantes. On va jouer jusqu’au bout. Il s’agira cependant d’être vigilant, face à l’armada offensive lustinoise, et de ne pas gaspiller la moindre occasion."

Dans le bas du classement, Biesmes B joue gros face à Walcourt. Deux équipes qui luttent pour le maintien.

Les autres macthes du week-end en P3B:

Gimnée-Mazée - Somzée

Denée - Ligny B

Frontières - Moustier

Couvin-Mariembourg B - Falisolle-Aisemont

Biesme B - Walcourt

Bioul B - Pesche B