"Nous tenons à jouer honnêtement notre rôle d’arbitre, prévient le coach rhisnois, Gaël Masson. Durant ce championnat, nous avons pris des points contre les équipes du Top 5. Pourquoi ne pas récidiver encore une fois?"

"Je m’attends à un match tendu et compliqué, malgré notre large victoire lors du match aller (5-2), d’autant que je serai privé de plusieurs joueurs, confie le mentor oheytois, Vivian Delhalle. Attention à Rhisnes, qui présente une équipe jeune et de qualité, mais est capable du pire comme du meilleur."

Flawinne - Petit-Waret

Alors, Petit-Waret va-t-il valider son ticket pour la P2? "On n’est pas encore près d’être champions, répond le coach Rudy Anciaux. Il faut se douter qu’Ohey, avec son fer de lance Depas, ne lâchera rien. À nous de faire le travail et aux joueurs de se lâcher. Quant à l’équipe de Flawinne, elle reste sur une série de six matches sans défaite. Ceci dit, je ne change pas ma façon d’agir. Je regarde dans mon assiette ". Florian et Jean-Philippe Pierre rentrent de suspension.

"Mon objectif est de faire tomber une autre équipe qui vise le tour final, tout comme ce fut le cas face à Ohey, Saint-Germain et Grand-Leez", prévient le coach flawinnois, Cédric Falagiarda.

Les autres matches du week-end en P3A:

Boninne - Émines

Taviers - Namêche

Arquet B - Andoy-Wierde

Saint-Germain - Grand-Leez B

Fernelmont-Hemptinne B - Loyers B

Leuze - Bossière-Gembloux B