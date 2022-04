Après avoir bien négocié le double affrontement du week-end pascal, les Cinaciens de Damien Trimboli ont pris la tête, avec 55 unités. Plus que jamais, les protégés de Fred Quinet entendent conserver le leadership jusqu’à l’ultime rencontre. "Le tour final était notre objectif, mais on a revu nos ambitions à la hausse. J’ai un groupe de qualité et mes gars sont bien décidés à sabrer le champagne. Ce déplacement s’annonce compliqué car Gedinne ne va rien lâcher et possède un super gardien. On misera sur nos atouts offensifs et sur une défense solide pour ramener les trois points. Avant de quitter le club, j’aimerais offrir ce cadeau au club, et plus particulièrement à Fred Quinet, qui réalise un boulot incroyable." Suspendu, Quentin Godfroid ne sera pas du voyage.

Rentré bredouille de son déplacement à Petigny, Gedinne n’est pas encore exclu de la course au titre. " Même s’il reste un pour cent de chance, on doit continuer à se battre et, pour notre dernier match à la maison, on se doit de relever la tête. On a certes pris un coup sur la tête, mais on ne doit pas abdiquer, insiste Olivier Cornet. Battus à l’aller (4-0), on doit tout donner pour prendre notre revanche. Il s’agira d’être concentré en défense et de se montrer réaliste en zone de conclusion. On doit se faire respecter." Meddouri, blessé, sera sur la touche.

Les autres matches du week-end en P2B:

Havelange - Petigny-Frasnes

Schaltin - Flavion-Morialmé B

Évelette-Jallet - Pondrôme

Tarcienne - Profondeville

Anhée - Surice

Pesche - Bioul