Avec six points d’avance à deux rencontres du terme, ils n’ont besoin que d’un point pour sabrer le champagne. La venue de Floreffe, condamné à la P3, leur permettra-t-elle de lâcher la pression? Le T1 Denis Sulejman en est convaincu. "Ne devoir prendre qu’un point nous facilite la tâche. Cela fait quelques semaines que le groupe tire un peu la langue. Les absences constituent une partie de l’explication. Nous aimerions prendre ce point, qui nous permettrait de coiffer les lauriers au terme d’une saison assez remarquable. Floreffe n’a plus rien à jouer et prépare déjà la saison prochaine."

Les Floreffois n’ont d’autre ambition que de quitter la P2 avec les honneurs. "Nous nous déplaçons pour prendre les trois points , lance le coach, Pascal Debroux. Nous abordons ce match comme les autres. Cette rencontre est particulière pour nos hôtes, pas pour nous. La pression n’est pas sur nos épaules. Nous avons réussi à embêter les grosses cylindrées du championnat. Nous ne serons pas des victimes consentantes."

Les autres matches du week-end en P2A:

Sauvenière - Aische B

Naninne - Sart-Bernard

Éghezée - Rhisnes

Bossière-Gembloux - Wépion

Gesves - Auvelais

Ligny - FCO Namur

JS Tamines B - Jambes