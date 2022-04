SPY: suspendu: Autequitte; absent: Y. Boujabout; incertain: Blasutto; retours: Delvigne, Francotte.

BIESME: blessés: Frataccci, Namèche; retours: Dunesme, T. Graulus.

"Il ne faudra plus rien lâcher, clame le T1 jemeppois Eddy Broos. Je souhaite voir onze lions sur le terrain. Et comme à l’aller, mais pour d’autres raisons, je serai absent. Comme nous l’avions emporté, c’est peut-être un signe. Et je tiens aussi à préciser que Motte sera encore Spirou la saison prochaine."

Dans l’autre camp, le dernier week-end a permis aux hommes de Xavier Thiry de prendre quatre unités sur les six en jeu. « Nous avons tellement gaspillé ces dernières semaines qu’une non-qualification pour le tour final ne serait pas une surprise, regrette le mentor biesmois. Par ailleurs, la P3 joue sa survie à Walcourt et quelques titulaires de la P1 y seront. À voir comment nous allons aborder cette rencontre. »