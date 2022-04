CHEVETOGNE: suspendu: Cappelle; retours: Henrot, Grégoire, Gauchet; blessés: Cowez, Mathieu, Nazé; absent: Puerta Lopez.

MEUXB: retour: Delcorps.

" Ce sont les joueurs qui décideront sur le terrain de leur fin de saison. Ils ont les cartes en main pour aller chercher le tour final mais il n’y a pas à cogiter: il faut gagner pour être tranquille , souligne Michel Godefroid. Et surtout ne pas snober nos deux derniers adversaires: Meux B est devant nous dans latranche et Malonne reste sur 2 succès."

Chez les Meutis , on aborde le match différemment. " On est mathématiquement sauvé donc ça enlève la pression. Mais ce n’est pas pour ça qu’on va bâcler le travail , prévient Claudio Batatinha. Sur un terrain pas favorable à notre jeu et face à une équipe athlétique, prendre un point à Chevetogne serait déjà pas mal, bien qu’on démarre chaque match pour le gagner. " Le T1 de Meux, avec un effectif au complet, pourrait faire tourner son noyau. " Mais j’attends d’abord de mes joueurs du sérieux. Ça a été notre problème cette saison. Quand ça allait bien, ils avaient tendance à se relâcher. On doit profiter de ces deux derniers matches pour travailler cela en vue de notre prochaine saison en P1. "