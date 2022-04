DINANT: suspendus: Colin, Willot; blessés: Daxhelet, Crucifix, de Fraipont.

CONDRUSIEN: suspend u: Kleikenberg.

"On a démontré que l’on jouerait le coup jusqu’au bout. Qui plus est, les jeunes parviennent à s’adapter au rythme et apprennent énormément , se félicite le coach dinantais. Pour la dernière à domicile, on s’attend à une belle fête devant une belle chambrée. "

Au Condrusien, pas question de relâcher la pression pour accrocher une place au tour final. " Actuellement, on y est et on veut y rester. Ce déplacement s’annonce compliqué au vu des récents résultats de Dinant. On a les armes pour l’emporter mais la forme et la mentalité du jour seront prépondérantes. Il est évident que l’objectif pour nous sera les 3 points", confie Vincent André.