FLAVION: blessé: Saucez; incertain: S. Hardy.

MALONNE: suspendus: Guenegand, Marchal; blessé: Gondry.

" C’est l’équipe qui en voudra le plus qui l’emportera , note le coach flavionnais, qui sera privé de son gardien. C’est peut-être Maxime Guillaume, notre entraîneur des gardiens qui le suppléera. En tout cas, je m’attends à une équipe de Malonne surmotivée après son succès face à Molignée. "

Des Verts surmotivés, mais aussi déforcés. " Déjà face aux Molignards, nous n’étions que 15 mais ici nous serons 13 vu les suspendus , précise le coach Laurent Willems. Et Flavion n’est pas une équipe qui nous correspond. Ça joue dure, c’est direct, le terrain n’est pas facile. Mais on peut se sublimer!" Avant-dernier, à 3 points de Flavion et 3 points devant Molignée, Malonne est contraint de prendre au moins une unité s’il veut encore croire au maintien.