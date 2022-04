Namur se rapproche du maintien

Haneffe – Boninne (d. 12h)

Bien que Boninne soit, sur papier, favori, Haneffe semble être en grande forme. De plus, les filles de Germain Fivet, à qui la fédération avait donné son accord pour participer aux play-off, viennent d’apprendre que leur inscription n’a pas été validée. Il faut dire que Boninne dispose déjà d’une équipe R1 et que la montée n’est donc pas envisageable. " Haneffe n’est pas si loin que ça de nous au classement et depuis leur changement de coach, des joueuses font leur retour et sont assez percutantes. Après une défaite face au Royal IV et un week-end sans jouer, cela ne sera pas simple ", précise Germain Fivet. Philippe sera la seule absente.

Namur C – Royal IV (d. 16h30)

Après sa défaite lundi au Royal IV, Namur a des envies de revanche. "C’est une belle équipe complète, avec huit joueuses qui ont scoré plus de 6 points. Le danger vient un peu de partout, donc ce ne sera pas un match simple à jouer, commente Jacques Grégoire", rassuré après le succès de ce jeudi (voir ci-dessous).

Namur C 43 – Hannut 35

8-7, 9-9, 12-11, 14-8

NAMUR: Remacle, Colin 1, Dive, De Groof 5 (1x3), Menten 2, De Keyzer 8, Bussmann, Godart 8, Colson 2, Chirishungu 10, Henquet 7 (1x3).

Voilà une bonne opération pour les Namuroises de Jacques Grégoire face à un concurrent direct. Les deux équipes comptent six victoires, tout comme Kain, avant de débuter la rencontre. À la mi-temps, Namur mène d’un point. Il faut attendre le dernier quart pour voir les Rouges creuser une petite avance qui ne permet plus à leurs adversaires de revenir. Namur effectue un pas de plus pour éviter la relégation directe.