La décision est tombée hier soir, la 29ejournée de championnat n’aura pas lieu ce week-end. Qu’est ce qui a conduit à cette décision ubuesque? La rencontre entre Le Rœulx et Ransart du 24 avril avait été arrêtée suite à une panne d’éclairage. La CP Haianut avait donc infligé un forfait aux Rhodiens, qui ont immédiatement fait appel. "Ils ont eu gain de cause, tempête Michel Prévot, le directeur technique ransartois. Apparemment, l’arbitre a décidé d’arrêter le match après 15 minutes au lieu de la demi-heure prescrite. Visiblement, il ne connaissait pas le règlement. On doit donc rejouer ce match." Et cela avant de jouer les deux dernières journées qui doivent être programmées au même moment. "On va donc jouer ce dimanche tandis que toutes les autres rencontres sont reportées."