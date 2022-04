Baptiste Snoeks: un succès qui en appelle d’autres

Baptiste Snoeks a bien entamé la campagne 2022, avec de nombreuses places d’honneur. Dont plusieurs podiums. Mais il n’avait pas encore trouvé l’ouverture. C’est désormais du passé: il a débloqué son compteur de victoire le week-end dernier, à Mouscron, sur l’épreuve d’attente avec la course pro féminine de la Ronde de Mouscron. "Nous n’étions malheureusement pas nombreux, avec seulement 23 engagés, mais il y avait un bon niveau , commente ce junior de Sombreffe. Dans la dernière partie de l’épreuve, il y avait une échappée de deux coureurs, Jasper Frankish (NdlR: son coéquipier chez Sprint 2000 Charleroi) et Arthur Lowagie. Je suis revenu sur l’avant de la course avec Justin Picoux. Nous étions donc à quatre pour la victoire. Cela n’a pas été simple, car le peloton est vraiment revenu près de nous, à quelques secondes."