Triathlon: Alexandra Tondeur garde Hawaï dans le viseur

Une mission parmi trois

L’objectif d’Alex, pour signer un contrat Adeps pour la 8eannée l’an prochain, est de remplir une des trois missions qui lui sont imposées. " Je dois soit me qualifier pour les championnats du monde de la discipline, à Hawaï, soit faire un podium au championnat d’Europe qui se déroule à Almere en septembre, soit signer cinq podiums lors de courses internationales ", précise-t-elle. Le premier objectif est donc la qualification pour Hawaï. Il y a 15 jours, elle s’est lancée dans l’Ironman d’Afrique de Sud. Les sensations étaient bonnes et tout se passait pour le mieux lorsque, après 75km de vélo, elle a subi un problème mécanique et été contrainte à l’abandon. Une première chance de qualification s’échappait.

Avec les meilleures

" Choisir une course, ce n’est pas simple. Il y a des épreuves très relevées, où les meilleures mondiales sont présentes, et décrocher la 1reou 2eplace, signe de slot, est compliqué. Il y en a d’autres moins populaires, où la qualification est plus facile à décrocher. Mais me qualifier sans avoir le niveau des meilleures, c’est aller à Hawaï pour se prendre une claque et je n’ai pas envie de ça. Je veux décrocher mon slot car j’ai le niveau pour rivaliser avec les meilleures, par car je me retrouve au bon endroit au bon moment. Je vais donc aller à Lanzarote en mai, et puis en Suisse en juillet, car les parcours me correspondent bien. Plus tard dans la saison, j’aimerais retourner à l’Embrunman pour me faire plaisir. Je pense que c’est important aussi quand on fait du sport à haut niveau ."

Et pour se faire plaisir, tout en s’entraînant, la marraine du semi-marathon de Namur prendra le départ, dimanche prochain, de la 3eédition de l’épreuve, sur 21,195km. " Le parcours a changé et je pense que nous allons beaucoup dépendre du vent, mais j’espère pouvoir m’approcher des 1h19, soit 3,45 minutes au kilomètre ", clôture la triathlète.