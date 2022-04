Nouveau parcours pour le marathon de Namur

Deux ans après sa troisième édition, le marathon de Namur fait son grand retour, ce dimanche, dans la capitale wallonne. Avec deux changements majeurs: le départ du semi et de l’épreuve phare ne se fera plus à Jambes mais dans la commune voisine de Profondeville. Et la ligne d’arrivée sera franchie dans le centre-ville namurois, au niveau de la Place d’Armes. " On avait effectué une enquête auprès des coureurs en 2019 et le reproche principal, c’était cet aller-retour interminable entre Jambes et Andenne , explique l’organisateur Nicolas Bonomi. Pour y remédier, la solution est venue de Profondeville qui nous a proposé un passage par chez elle ." Une aubaine à ne pas rater pour l’échevin des Sports mosan, Jean-Sébastien Detry. " C’est une fierté pour la commune d’accueillir le marathon et le départ du semi. Je tiens à remercier la ville de Namur qui n’a pas tenu à garder l’exclusivité du parcours sur son territoire. On aura aussi pas mal de Profondevillois au départ ."