Le SMAC a fait le plein

Sur le 400 mètres, considéré comme un sprint, Luca Laurent n’avait jusqu’à samedi dernier, jamais tenté l’expérience. C’est maintenant chose faite! " C’était ma reprise outdoor et je suis assez content car pour une première course, je suis passé déjà sous les 11 secondes sur 100 mètres. Après, on a eu trop de vent de dos, donc les chronos n’étaient pas validés, mais c’est encourageant car j’ai battu mon record personnel de 10,72 à 10,70. De bon augure… Et puis, j’ai décidé de m’aligner sur mon tout premier 400 mètres. Je me sentais capable de passer sous les 50 secondes, et finalement, j’ai signé un chrono de 48,88 et surtout, j’ai découvert une distance que j’apprécie beaucoup ", commente un des meilleurs sprinteurs du club jambois, qui s’est imposé sur les deux distances.

Des trails au 3000

Alignée pour la première fois sur un 3000 mètres, la Lustinoise Stéphanie Cappelle aime varier les plaisirs. Joggings, trails, cross-country, et maintenant piste, elle brille à travers toutes les disciplines. " Il y a eu vraiment beaucoup de monde à cette compétition. On sentait que c’était la reprise de l’outdoor et que les athlètes étaient heureux de reprendre. Malheureusement, nous n’étions que deux à être inscrites, une athlète liégeoise et moi, sur cette épreuve de 3000 mètres. J’étais toutefois contente d’avoir eu une concurrente du même niveau pour me pousser un peu dans mes retranchements. J’ai dû tout donner jusqu’au bout pour m’imposer ", raconte l’athlète du SMAC, qui boucle la distance en 11'26''67.

En prépa pour le national

Pour la spécialiste des épreuves combinées, Emeline Cleymans, c’était également la reprise, qui était des plus encourageantes. Alignée sur le 100 mètres, le lancer du poids et la longueur, la future kinésithérapeute a déjà décroché un nouveau record personnel. " L’idée était surtout de voir où j’en étais dans ma préparation et surtout quelles étaient les sensations. Sur 100 mètres, c’était plutôt pas mal. Au lancer du poids, j’étais à 6 centimètres de mon record personnel. C’était un peu moins bien sur la longueur mais je prends seulement mes marques. Le premier objectif, c’est à Schaerbeek les 21 et 22 mai pour le championnat LBFA d’épreuves combinées ", raconte Emeline.

Belle réussite pour le meeting de printemps du club jambois, qui recevra également, le 1er mai prochain, le championnat universitaire.