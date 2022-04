C’est déjà la troisième manche du Challenge Guérit ce vendredi avec la sixième édition de la Corrida de Philippeville, vendredi soir. L’internat Anne Franck de Philippeville propose un parcours de 5 kilomètres à 19h00 et de 11 kilomètres à 20h00.

Infos: www.challenge-guerit.be

Le raid de la Molignée à Anhée

Samedi, les amateurs de raid vont avoir quelque chose à se mettre sous la dent avec le Raid de la Molignée, organisé au départ d’Anhée. Au programme: 6,5 kilomètres de course à pied, 3 bornes de kayak sur la Meuse, 2 kilomètres de course à pied avant de terminer par 25 bornes de VTT dans la vallée de la Molignée.

Infos: www.ultratiming.be

Jogging de Couvin samedi

A l’occasion du 10e anniversaire de JCPMF, un jogging est proposé ce samedi du côté de Géronsart, dans la commune de Couvin. Dès 10h00, des parcours de 6, 7,5 et 11 kilomètres sont proposés aux athlètes "Je cours pour ma forme", et à 14h, des parcours de 7,5 et 11 kilomètres accessibles à tous.

Marathon et semi-marathon de Namur dimanche

Il est de retour pour la troisième véritable édition, après deux années d’arrêt: le marathon et semi-marathon de Namur. Cette édition "au fil de l’eau" se déroule ce dimanche avec au programme un marathon, soit 42,195 kilomètres et un semi-marathon, soit 21,097 avec une course en ligne. Les arrivées sont prévues Place d’Armes, dans le centre-ville.

Infos: www.namurmarathon.com

Les Foulées de Saint-Jo à Gesves

De retour pour la onzième édition, les Foulées de Saint-Jo, organisées à Gesves, se déroulent ce dimanche. L’épreuve, qui faisait autrefois partie du Challenge de la Ville de Namur, n’en fait plus partie, mais continue à proposer deux distances de 6 et 13 kilomètres. Départs prévus à 10h15 et 10h00.

Infos: www.goaltiming.be

Une corrida à Bouge mercredi

Cap sur Bouge mercredi prochain à l’occasion de la première édition de la Corrida de Bouge, organisée par l’Epsis Claire d’Assise. Le tracé de 3,8 kilomètres se déroule sur un circuit urbain, et est à parcourir une, deux ou trois fois. Départ dès 18h45 pour les 11,5 kilomètres, à 18h50 pour les 7,6 kilomètres et enfin à 18h55 pour les 3,8 kilomètres.

Infos:www.ultratiming.be