Sylvain Moniquet (Andenne) avant la Flèche Wallonne: "J'arrive en confiance"

Il s’élancera ce matin de Blegny en confiance. Il est satisfait de ses sensations, de son niveau, et content d’avoir obtenu un premier Top 10 chez les pros, vendredi, sur la Classic Grand Besançon Doubs, où il était dans le bon groupe pour la victoire, aidant Steff Cras à s’y classer quatrième. " Ce premier Top 10 fait du bien, confirme-t-il dans un sourire. J’étais également bien le lendemain, sur le Tour du Jura. Mais notre équipe a été piégée en début de course. J’ai imprimé un très gros tempo dans une montée pour réduire l’écart et faire la jonction. Dans une côte, j’ai repris une minute et demie en quatre kilomètres. Le peloton a explosé. Mais j’ai laissé pas mal d’énergie dans cet effort. "

Proche du top 20?

Qu’espère-t-il de sa deuxième Flèche Wallonne, la première avec du public dans le Mur? "Je peux être confiant: la forme est bonne", répond celui qui en avait été un des grands animateurs, l’an passé, avec une longue échappée avec notamment son copain Louis Vervaeke. " La Flèche n’est sans doute pas la course qui me convient le mieux. C’est une épreuve souvent cadenassée, qui se joue dans le final, dans la dernière montée du Mur de Huy. Si j’attends cette ultime ascension, vu le niveau, vu la présence des gros bras, je pense que je peux viser le Top 25 ou le Top 20, mais pas plus haut. Ce serait impossible pour moi de jurer les premiers rôles. Il faudra donc que j’essaie de partir d’un peu plus loin, trouver des bons alliés."

Comme Remco Evenepoel? Le petit prodige belge ne pourra pas attendre, lui non plus, la montée finale du Mur de Huy. "Il faudra voir s’il va attaquer ou rester dans le peloton pour aider Julian Alaphilippe dans l’approche du Mur , répond Sylvain Moniquet. Mais d’autres coureurs vont sans doute essayer d’anticiper. Des bons grimpeurs qui savent rouler. Comme Mauri Vansevenant il y a deux ans. Je verrai aussi en fonction des consignes de l’équipe. Nous avons un effectif pour dynamiser le final, notamment avec Tim Wellens, qui aime cette épreuve. Pour moi, ce rendez-vous est vraiment particulier. C’est spécial de rouler à la maison, sur un parcours que je connais par cœur. Je me réjouis du retour du public dans le Mur de Huy: ça va donner des ailes!"