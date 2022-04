Sclayn champion: «Le sacre de tout un club»

Trois ans à peine après sa renaissance, la Jeunesse Sclaynoise retrouve des couleurs et, la troisième provinciale. Le titre acquis dimanche sur le terrain de Naninne est la cerise sur le gâteau d’une reconstruction réussie. "Quand nous sommes partis d’Andenne il y a deux saisons avec la plupart de mes joueurs vers Sclayn, nous sommes restés unis. C’est dans cette unité qu’il faut chercher les fondements de notre succès actuel", i ndique Yves Kostic qui mène le groupe Sclaynois depuis sa période Andennaise. "Ce titre, c’est celui de tout un club et, d’un travail fantastique, comprenant joueurs, staff et comité." Le bilan comptable des Andennais parle pour eux. "Avec 22 victoires dont 16 d’affilée, je pense que les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nous méritons ce sacre et pour moi, c’est une fierté d’entraîner une telle équipe dans ce club qui renaît de ses cendres et qui, traîne malheureusement encore sa réputation passée." Assesse n’a par exemple pas voulu se déplacer en terres andennaises, préférant déclarer forfait et, Méan a quitté le terrain dix minutes à peine après le début du match retour, l’entraîneur estimant que la sécurité de ses joueurs était menacée. Des moments difficiles à avaler pour le club de Sclayn qui fait pourtant tout ce qu’il peut pour gommer cette image et faire table rase du passé. "C’est dommage, mais j’ose espérer que l’on va désormais saluer le travail incroyable qui est fait ici, au lieu de revenir sur des choses qui n’existent plus aujourd’hui. Le club a un réel but social et veut redevenir un club de village où il fait bon se rendre. À ce titre, je suis également satisfait d’avoir pu donner du temps de jeu à des jeunes joueurs motivés qui ont pu montrer ce qu’ils valaient."