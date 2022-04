Romedenne renonce à la Nationale 2 dames

"Après beaucoup de réflexion et de contacts pour trouver un coach et des joueuses, nous venons de prendre la décision d’arrêter cette équipe , annonce la secrétaire du club philippevillain, Noémie Marotte. Aucun de nos contacts ne s’est avéré concluant et, vu l’effectif déjà restreint cette année, il est plus judicieux de stopper, en gardant un bon souvenir de la nationale 2."