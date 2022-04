Romedenne renonce à la N2 dames

Après Profondeville, et sans doute Jemeppe, Romedenne renonce à son tour à repartir en N2 dames, la saison prochaine. « Après beaucoup de réflexion et de contacts pour trouver un coach et des joueuses, nous venons de prendre la décision d’arrêter cette équipe, annonce la secrétaire, Noémie Marotte. Aucun de nos contacts ne s’est avéré concluant et, vu l’effectif déjà restreint cette année, il est plus judicieux de stopper, en gardant un bon souvenir de la N2. » Les joueuses seront désaffiliées. Certaines mettront probablement un terme à leur carrière, alors que d’autres chercheront un nouveau port d’attache. C’est déjà fait pour l’attaquante Eryn Mathieu, qui évoluera sous les couleurs de Ciney, en N3. Une équipe qui accueillera également les jeunes Nora Galoy et Pauline Dormal. M.B.