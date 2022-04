P3C: À Cerfontaine, le Conti signe un 10e succès

Un affrontement au milieu de classement, dans lequel les locaux affichaient 8 victoires et leurs adversaires 9. Une rencontre qui a rapidement tourné à l’avantage des hommes de Steve Hercot (43-69). "J'étais inquiet en début de partie car nous nous déplacions à six, commente le mentor. Nous devions dès lors gérer notre fatigue et nos fautes, face à une équipe de Cerfontaine qui réalise un beau championnat. Nous avons donc joué une zone agressive et très haute. Nous avons par ailleurs réalisé de nombreuses interceptions, qui nous ont permis de conclure plusieurs contre-attaques. De son côté, Cerfontaine n’a pas réussi à trouver les solutions et nous avons rapidement été à l’abri." La semaine prochaine, le Conti affrontera… à nouveau Cerfontaine, pour le match retour. "Je pourrai compter sur deux ou trois joueurs supplémentaires, ce qui permettra davantage de rotations. J’espère donc que la rencontre tournera à nouveau à notre avantage!"