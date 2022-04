Marche: de la P2 luxembourgeoise à la P1 namuroise

Les 15 joueuses de Marche et leur coach, ont donc atteri l’an dernier dans la série B de deuxième provinciale, pour une année un peu particulière. Covid oblige, peu de matches ont été joués. Ce n’est que cette année, qu’ils vivent leur première véritable saison namuroise. " Début de saison, je me méfiais assez d’Éghezée, et un peu moins de Fraire-Philippeville. Et pourtant, c’était face à Fraire que nous avons joué la rencontre la plus serrée de la saison. À partir du second tour, alors que nous étions toujours invaincus, nous commencions à être attendus par nos adversaires ", poursuit le coach.

Et pourtant, cela n’empêche pas cette jeune équipe de poursuivre son ascension jusqu’à se retrouver, à trois rencontres du terme du championnat, championne et toujours invaincues.

Formée par d’anciennes U19 provinciales, et cinq joueuses un peu plus âgées et expérimentées, Marche évoluera la saison prochaine en première provinciale.

"L’ambition, maintenant que le titre est assuré, surtout pour les filles, c’est d’essayer de terminer le championnat avec vingt-deux victoires et aucune défaite. Pour cela, il nous reste Boninne chez nous ce samedi, où nous comptons bien fêter notre titre, et puis Fernelmont et Bouge-La Bruyère le même week-end", ajoute Yannick.

Si la majorité des quinze joueuses de l’équipe formeront la P1 la saison prochaine, une équipe de P2 sera également recréée, avec quelques joueuses moins expérimentées et voulant continuer à faire leurs gammes en P2, et des jeunes venant se frotter aux seniors.