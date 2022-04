Le retour gagnant d’Anciaux à Weillen

À la tête de l’Hastrail depuis ses débuts, Vincent Scaillet a décidé de proposer une épreuve en petit comité lors du lundi de Pâques. Une "corrida trail de l’œuf de Weillen". Cela se résumait à une boucle de 7 kilomètres (et tout de même 200 mètres de dénivelé positif par tour), à réaliser à une ou deux reprises. " L’idée était de proposer aux amateurs de dénivelé un petit décrassage après le trail au fil du Bocq, qui avait lieu 48h plus tôt. Du “à travers tout” et des passages techniques étaient au programme. Nous avions prévu 150 dossards. Finalement, nous en avons compté une quarantaine pour ce petit événement convivial mis sur pied il y a une quinzaine de jours ", commente Vincent.