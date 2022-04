Le Condrusien reprend la 5e place de Biesme et éloigne Spy du tour final

Spy se crée les deux premières occasions de la rencontre, d’un tir lointain de Mascaux qui file au-dessus du but et d’une tête de Huet sur corner, interceptée par Salmon. Le Condrusien réplique par Bukran et Hébette. Juste après le quart d’heure, Warzée, au terme d’un bel effort sur son flanc gauche, adresse un centre tendu dans le rectangle visiteur. Arnaud Defays est à l’affût dans le petit rectangle et ouvre la marque. Dans la foulée, Jadot se présente seul devant Matriche et loupe la balle de break. Le tournant de la rencontre intervient juste avant le repos : déjà averti, Autequitte reçoit son second carton jaune de la soirée et est exclu à la 38e. Le début de la seconde période est en faveur des Hamoisiens, mais Defays et Hébette galvaudent deux occasions franches. Dans l’autre camp, la tête de Huet, encore sur corner, échoue au-dessus de la cage de Salmon. Juste après l’heure de jeu, Jadot combine avec Bukran dans le rectangle de Spy. Ce dernier place le ballon sur le gardien. Jadot est à la bonne place pour récupérer le ballon et inscrire le second but des siens. Spy n’abdique pas et est récompensé par un but de Jeanmart dans la foulée. Spy pousse en fin de match pour recoller, mais les Verts résistent et s’offrent une victoire importante dans la course au tour final puisqu’ils reprennent la 5e place de Biesme. Pour Spy, le tour final s’éloigne encore un peu plus… A-L.F