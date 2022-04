Fraire-Philippeville coiffe les lauriers

"Maillen a été malmené face à des gamins qui couraient, commente le mentor victorieux. Nous avons bien shooté, parfois un peu trop vite, mais c’est clairement notre jeunesse qui a fait la différence aujourd’hui".

L’envie de progresser

Jean Gehu a pu compter sur un groupe relativement jeune qui a répondu à l’appel. "Les gamins ont mis beaucoup d’envie sur l’ensemble de nos prestations. Par ailleurs, ils avaient réellement l’intention de progresser et travaillaient dans ce sens. Au fur et à mesure des semaines, ils ont également augmenté l’agressivité face à des équipes bien plus expérimentées. Une de nos fiertés est par ailleurs d’avoir joué la défense individuelle toute la saison et d’être parvenus à contrôler nos adversaires".

Si le coach pousse ses joueurs dans leurs retranchements, il reconnaît que cette communication a parfois pu être problématique. "Pendant les matchs, je parle beaucoup avec mes joueurs, ce qui a souvent déstabilisé les arbitres, qui ne me connaissaient pas. Nous avons parfois été malmenés et nous avons dès lors dû apprendre à gérer l’arbitrage".

Une continuité lors de la saison prochaine

Durant le championnat, en plus d’évoluer en P3, les joueurs ont également pu intégrer la P1, une démarche qui se poursuivra l’année prochaine.

" Nous allons continuer à réaliser des passerelles entre la P2 et la P1. Pour ma part, je vais continuer avec les gars du club, tout en restant également directeur technique".