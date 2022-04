Arbitre: Moulin. Cartes jaunes: Capouet, Colin, Lampecco, Genette.

Buts: Trigaux (1-0, 37; 2-0, 52), de Fraipont (2-1 sur pen., 57; 2-2, 78).

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Longin, Wauquaire, Boigelot (93e Depireux), Ligot, Gilissen (70e Demoulin), Trigaux, Devigne, Grégoire (88e Lefèvre), Boreux (79e Van Bets).

UNION DINANTAISE: Delaite, Loriers, Lucca, Delitte, Capouet, de Fraipont (80e Genette), Lampecco, Colin (60e Hengen), Charlier (46e Leemans), Vanval (58e Leyssens), Willot.

D. Demoulin rentrait de suspension. Blessé, son frère Théo était absent, comme Ayika et Gilles. Côté visiteur, Daxhelet (talon) et Taminiaux (genou) étaient blessés.

Après les premières escarmouches locales, la frappe de Boreux obligeait Delaite à la parade (15). Boigelot était ensuite à l’origine du but d’ouverture d’un Trigaux opportuniste. Dès la reprise, Wauquaire inquiétait le portier mosan mais c’est Trigaux qui était le plus efficace. Seul au petit rectangle, il fusillait un Delaite médusé (2-0). La réaction mosane était immédiate. La frappe de de Fraipont léchait la transversale. Dans la foulée, le même joueur convertissait un penalty consécutif à une faute de main. Rassérénée, l’Union se montrait plus insistante. À l’image de de Fraipont, qui égalisait en deux temps avant de sortir blessé, touché au tibia. En toute fin de match, Delaite, qui prolongera d’une saison chez les Dinantais, arrêtait le penalty frappé par Wauquaire (88).