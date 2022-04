23-12, 21-23, 19-15, 23-11

KANGOEROES : Katanic 10, Morrison 18 (1x3), Resimont 2, Wilson 25 (4x3), Bi.Massey 13 (1x3), Van Gils 2, Kidebi, Vervaet 6, Bruyndonckx, De Vooght, Be.Massey 10.

NAMUR : Ogun 10, Nawezhi 3, Klerx 6, Zempare 17 (1x3), Capréaux 10, Hucorne, Viana 7, Defosset, Dossou 2, Baggio 6, Matthys, Boosten.

Après leur défaite à l’aller, on pensait que les Namuroises allaient arriver le couteau entre les dents à Malines pour tenter d’arracher la belle. Mais l’entame du match et des problèmes défensifs leur ont coûté cher. Verdict: Namur est éliminé, et Kangoeroes s’envole pour la finale face à Braine. "Quand on se prend un 10-0 d’entrée de jeu face à Kangoeroes, il est difficile de revenir au score, explique le coach Garraux. La défense était un aspect à ne pas négliger pour ce match retour et nous avons été trop gentils dès l’entame. Malgré cela, on est revenu à 4 points dans le 2 e quart avant de retomber dans nos travers. Face à l’armada adverse, cela se paie cash. Offensivement, nous n’avons pas pris les bonnes options, le ballon ne circulait pas assez. Bref, sur les deux manches, Kangoeroes mérite d’aller en finale."

Le 10-0 inscrit d’entrée de jeu, des œuvres de Katanic et Wilson, met en effet les Namuroises en difficultés. Carpréaux débloque le compteur seulement après cinq minutes. L’écart est déjà assez conséquent à la 10e: 23-12. Pas du goût du coach Garraux, qui demande à ses joueuses de resserrer derrière. Des consignes qui sont respectées dans un premier temps. Zempare et Carpréaux s’occupent alors d’alimenter le marquoir devant pour ramener Namur à 4 points (35-31). Mais les visiteuses retombent ensuite dans leurs travers défensifs. Les Malinoises n’en demandent pas tant pour se redonner de l’air: 44-35 à la pause.

Au retour des vestiaires, les Namuroises continuent à commettre des erreurs défensives sur Katanic et Massey, qui accentuent l’écart entre les deux équipes: 63-50 à la demi-heure. Dans le dernier acte, les visiteuses lâchent complètement prise. Morrison permet à Kangoeroes d’avoir 20 unités d’avance (74-54). Wilson et Massey donnent ensuite les impulsions pour prendre le large. Les efforts de Klerx et Zempare pour revenir au score sont vains, Kangoeroes se qualifie pour la finale.

«On est à notre place»

Aurélien Garraux, qui ne sera pas prolongé la saison prochaine, était forcément déçu de ne pas jouer la finale. "Surtout quand on voit notre match aller, où nous avons malmené Kangoeroes mais nous avons oublié de jouer 4 minutes, ce qui nous a coûté la victoire, poursuit le coach. Au final, je pense quand même qu’on est à notre place, si l’on regarde les effectifs de Braine et Kangoeroes. Les deux meilleures équipes de cette année joueront la finale."

Le coach dresse le bilan de la saison, qui est désormais terminée. "On a eu un début de saison compliquée, on a dû un peu bricoler avec les arrivées tardives de certaines joueuses. Range s’est blessée en fin de saison, et on ne l’a pas remplacée. Malgré notre mois de décembre compliqué, avec l’élimination en EuroCup et une défaite évitable contre Boom, nous avons pu rebondir, pour signer un deuxième tour parfait, avec 11 victoires d’affilée. Pour ma première saison en tant que coach professionnel, les objectifs ont été remplis."

Le coach Garraux est d’ores et déjà à la recherche d’un nouveau challenge pour le prochain exercice…