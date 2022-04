Deux doublés pour une égalité qui prive Grand-Leez de la 2e place (vidéo)

Le même joueur dinantais doublait son compteur but à 10 minutes du terme, ce qui offrait le partage à l’Union Dinantaise. Avec cette unité, Grand-Leez - qui reste invaincu depuis 12 matches - est à un point du deuxième, Loyers, et manque donc l’occasion de prendre la place des Bleus . Les Dinantais restent eux sur cinq matches sans défaite et ce, avec la présence de leurs jeunes éléments.