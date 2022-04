Arbitre: Masset

Cartes jaunes: Capouet, Charlier, M. Wolf.

Buts: Colot (0-1, 47e), De Becker (1-1, 66e), Delitte (1-2, 74e).

BEAURAING: Delobbe, Feye, N. Dasty (70eAnsiaux), Pires (65eM. Dasty), De Becker, Corioli, Mandil (85eJ. Wolf), Suray, Minet (75eM. Wolf), Toupet, Diskeuve.

US DINANTAISE: Delaite, Capouet, Leemans, De Fraipont, Colot, Loriers (50eDaxhelet, 65ePiret), Lampecco, Vanval, Leyssens (48eWarnier), Charlier, Genette (60eDelitte).

Après avoir célébré Stéphane Toupet pour l’ensemble de son œuvre, les 22 acteurs se sont donnés sans compter. Au premier acte, les deux défenses gardaient leurs filets inviolés et ce malgré un essai de Colot sur un beau travail de Charlier pour les Dinantais et via De Becker servi par Pires pour les protégés de Carole Surahy.

À la reprise, Thomas Colot se lançait dans un solo avant de décocher une frappe imparable dans la lucarne de Delobbe (0-1). Les Beaurinois, piqués au vif, tentaient de recoller au score mais sans succès. Profitant d’un flottement dans le jeu dinantais, De Becker mettait à profit une action confuse pour égaliser (1-1).

Alors que l’on sentait les visités proches du second but, sur un coup franc anodin, Delitte redonnait l’avance à ses couleurs (1-2).

Dans le dernier quart d’heure, les hommes d’Alain Barbier jouaient toutes voiles dehors mais De Becker ratait la balle d’égalisation alors que Delobbe s’illustrait pour éviter une défaite plus lourde.

Avec cette nouvelle victoire, les Dinantais aborderont leur déplacement à Grand-Leez avec un moral gonflé à bloc et tenteront de ne pas briser leur série de quatre matchs sans défaite.