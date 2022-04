CONDRUSIEN: blessés: Benassy, Evrard, Minet.

SPY: suspendus: Delvigne, Francotte; incertain: Rathay.

Si la victoire a fait du bien, les Hamoisiens doivent continuer. « Comme déjà dit, nous n’avons pas le choix. Si nous voulons atteindre notre objectif, nous devons gagner, peu importe la manière », indique Vincent André. Le discours d’Eddy Broos ne diffère pas. « Tant pour le Condrusien que pour nous, ce sera une rencontre importante. Peut-être encore plus pour nous. Nous avons perdu à Grand-Leez et nous voulions un 4 sur 6 pour pouvoir encore prétendre au tour final. Il faudra gagner à Hamois, mais cela est plus du ressort de la volonté de mon groupe que du mien. Nous sommes capables du meilleur comme du pire. C’est ce que je déplore cette saison. »