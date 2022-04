Chevetogne - Biesme: Un partage in extremis signé Louis Minon

Alexis Martinez avait-il déjà la tête tournée vers le souper boulettes du samedi soir à Chevetogne ? Toujours est-il que le gardien évaluait mal un ballon lancé de loin par Blanchard et se faisait lober par le rebond. Nitelet n’en demandait pas tant et piquait de la tête la balle dans le but. Le marquoir affichait 0-1 et à peine une minute de jeu. En face, Grégoire obligeait deux fois Nicolas à la claquette et Pierard se heurtait au même portier. Biesme se montrait plus concret et la tête de Louis Mollet, sur un coup franc de Lisot, rentrait via l’équerre. C’était 0-2 au repos. À la reprise, Chevetogne héritait d’un penalty généreusement accordé. Desille prenait Nicolas à contre-pied et relançait la partie, dans laquelle les Cinaciens étaient bien mieux qu’en première période. Lotte, par deux fois, et Servidio, ne parvenaient pas à alourdir la marque. Biesme jouait le chrono et se faisait prendre à son propre jeu lorsque Louis Minon arrachait le partage, dans des arrêts de jeu justifiés par les gains de temps biesmois. MLAV