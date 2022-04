P2B: Haversin vire en tête à deux journées de la fin, Havelange est sauvé

En ce lundi de Pâques, Haversin s’est donc imposé face à Tarcienne (5-0) alors qu’ Évelette n’a laissé aucune chance à Beauraing B (1-7). Le choc du jour opposait Petigny à Gedinne et ce sont les Couvinois qui ont pris l’avantage (3-1). Pondrôme s’est lui défait de Anhée (2-1). Profondeville a, de son côté, pris la mesure de Pesche (2-1).

À l’extérieur tous les deux, Havelange et Schaltin ont été gagner respectivement à Flavion B (0-2) et à Surice (1-3), équipe qui avait justement été battue samedi par Havelange (4-2). Les Mauves réalisent le week-end de Pâques parfait qui leur assure le maintien en P2. Il n’y a en effet qu’un seul descendant dans cette série de 15 et ce sera soit Flavion B soit Beauraing B. Avantage aux Florennois à qui il ne manque qu’un point (en deux matches à jouer) pour être mathématiquement sauvés tandis que Beauraing n’a plus qu’un match à disputer…

Les résultats du vendredi et du samedi:

Schaltin 0 – Pondrôme 4

Tarcienne 1 – Petigny-Frasnes 2

Pesche 1 – Haversin 2

Havelange 4 – Surice 2

Anhée 4 – Beauraing B 2

Bioul 1 – Profondeville 3

Gedinne 2 – Flavion-Morialmé B 1