Meux B assure son maintien en P1

La défaite de vendredi à Molignée (1-0) a été correctement digérée par Meux B, qui s’est imposé chez lui face à Flavion-Morialmé, un concurrent direct dans cette course au maintien. Ce lundi, c’est Brandon Dhyne qui pensait montrer la voie à ses coéquipiers. C’était compter sans la réaction quasi immédiate des Florennois par l’entremise de Dache (1-1). En fin de deuxième période, les joueurs de Claudio Batatinha repassaient devant, d’abord grâce à Bajraktari puis par le capitaine Van Vyve. Tout un symbole car ce but et cette victoire assuraient Meux B de son maintien parmi l’élite provinciale.