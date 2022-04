Malonne réussit son week-end de Pâques

Deux sur deux pour Malonne en ce week-end de Pâques. Vainqueurs 0-1 de Loyers vendredi soir, les Verts ont remis ça ce lundi, en s’imposant 2-0 face à Molignée. À Biesmerée, et avec 20 unités en 28 rencontres, les joueurs de Christophe Corbisier reprennent la lanterne rouge à deux matches de la fin du championnat. Malonne en totalise 23 et n’a plus que 3 points de retard sur Flavion-Morialmé, qu’il ira défier défier dimanche prochain.