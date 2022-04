Comme à l’aller (7-2), les Loyersois s’imposent face au leader – et désormais champion – cinacien. Cet après-midi, le score final fut moins sévère qu’en novembre et les Namurois l’ont emporté 1 but à 3. Loyers sera donc la seule équipe à avoir gagné ses deux manches contre Ciney en championnat cette saison.

Au classement, les joueurs de Michaël Desille sont deuxièmes (51 points) en attendant le match de Grand-Leez mardi face à la Dinantaise. Mais c’est évidemment une place de choix en vue du tour final, que visent autant les Bleus que les Verts … Il reste deux matches à négocier côté loyersois: face à Fernelmont et à Beauraing. Il s’agira pour Loyers de deux revanches à prendre car les Coalisés avaient gagné sur tapis vert alors que les Famennois étaient venus l’emporter 1-4 à l’aller.

Samedi, Ciney s’était imposé 1-2 à Fernelmont, sur des buts d’Edoxy Lema et Louis Lambrechts, le seul à avoir remis le courvert ce lundi. Mais un but cinacien n’était pas suffisant face aux offensives payantes de Loyers cet après-midi.