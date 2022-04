Les Coccinelles passent l’écueil des Oursons

Ce lundi à Andenne, tous les buts sont tombés en deuxième période. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les frères Minon sont en grande forme ces derniers temps. Les frangins continuent de marquer tour à tour… Après le triplé de Pol au Condrusien et le 2-2 in extremis de Louis contre Biesme, c’est Pol qui a signé le 1-3 cet après-midi, avant que Louis ne l’imite à la 91e (encore ces arrêts de jeu!) pour clôturer la note à Andenne (1-4). Auparavant, Hugo Dumont et Simon De Bona, en à peine deux minutes, avaient montré le chemin à suivre aux Coccinelles . Le jeune Mynao Boonen a sauvé l’honneur andennais.

Les Oursons , défaits vendredi à Flavion (2-0) et de nouveau ce lundi, n’ont vraiment plus rien à jouer, et restent dixièmes du classement. Andenne ira encore à Nismes avant de finir à la maison face à Spy. Chevetogne doit encore recevoir Meux B et se déplacer à Malonne en clôture de la phase classique.