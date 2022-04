"Ce fut le même match que la semaine passée contre Taviers. Nous avons eu énormément d’occasions, mais nous n’avons pas marqué" , peste le coach visiteur Frédéric Lucchetta.

Menés 4-0 au repos, les Namurois revenaient grâce à Collignon (4-1, 5-4, 5-6), Remacle (4-2, 5-5) et Toussaint (4-3). Les Gourdinnois égalisaient dans le temps additionnel (6-6).

TC Sambreville 5 – Loyers 4

En lutte pour leur maintien, les Sambrevillois démarraient sur les chapeaux de roue. Spitaels ouvrait logiquement le score (1-0, 9e). Jacques égalisait dans la foulée (1-1, 12e). La fin de la première période était tout aussi partagée. Hofra faisait 2-1 (20e) avant l’égalisation de Leblanc (2-2, 21e).

Après un début de seconde mi-temps partagé, Hofra rendait l’avance à ses couleurs (3-2, 42e). Une joie de courte durée à laquelle mettait fin Adam (3-3, 44e). Hofra, encore lui (4-3, 45e) et Abid (5-3, 47e) creusaient alors un écart suffisant. Le penalty de Sahbaz ne changeait rien (5-4, 48e).

A noter que Loyers s’est déplacé sans trois joueurs-cadres et sans son coach Mimo Maselli. "Notre objectif de début de saison atteint, nous comptons terminer la saison en roue libre, sans pression et en donnant du temps de jeu à tout le monde" , précise le CQ loyersois Pierre Denis.

Taviers 4 – Dinant B 2

O. Meyfroidt trouvait rapidement la faille (0-1, 4e). Rinaldi égalisait à l’approche du repos (1-1, 19e). O. Meyfroidt rendait l’avance à ses couleurs dès la reprise (1-2, 26e). Devigne (2-2, 32e) et Bidoul (3-2, 37e) renversaient la vapeur. Le gardien local Decamp se mettait à leur diapason en détournant un penalty mosan (42e). Bidoul fixait les chiffres en fin de match (4-2, 47e).

"Un très bon match de Taviers qui, cette fois, nous rapporte deux points précieux dans la lutte au maintien" , se réjouissait le T1 local Stéphane Decamp.

Mettet 8 – NP Auvelais 3

Rassérénés par le retour de leur gardien C. Graulus, les Djobins n’ont pas eu à forcer leur talent. To. Graulus (4), Blanchard (2), Bodart et Bouchat se sont partagé les buts locaux, L. Massart, P. Binon et A. Carelli, les buts visiteurs.

Ciney 5 – Seilles 0 forfait

Privés de nombreux joueurs, les Seillois ne se sont pas déplacés.

Anhée 2 – B. Sambreville 2

Grâce au forfait de Seilles, le BS Anhée a été sacré avant même son partage contre les Sambrevillois. Les Mosans retrouveront l’échelon national trois ans après l’avoir quitté.

Très tactique, le match fut pauvre en occasions. Santos Silva ouvrait la marque (1-0). Carlier égalisait au terme d’une très belle action collective (1-1).

En début de seconde période, l’essai de Santos Silva était dévié dans son but par Carlier (2-1). Après l’égalisation de Noël (2-2), son équipier Furnemont touchait le montant.

"Nous avons pu faire la fête avec l’équipe d’Anhée. Grâce à ce partage, nous avons notre sort entre les mains pour aller chercher la deuxième place" , analysait le joueur-entraîneur visiteur Dylan Boucha.