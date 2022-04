Inter Namêche 5 – Wavre-Limal 0 forfait

Privés de trop nombreux joueurs, les Brabançons ne se sont pas déplacés.

Nationale 3B

Florennes United 9 – Ramillies 8

Après une minute de silence en hommage au grand-père des frères Delcourt, les Florennois, orphelins de Fraiture, Jadoul et Zingle, retenus par le football, lançaient les hostilités. Menés 1-2 au repos et 1-5 dès la reprise, les "Aviateurs" recollaient au score (5-5). En lutte pour le titre, les visiteurs répondaient à chaque but visité, malgré de belles parades de Ninnin, du moins jusqu’aux dernières secondes. "La victoire n’est peut-être pas méritée, mais notre collectif a été plus fort" , analyse le gardien visité Steve Ninnin. A. Delcourt (5), M. Fraiture (2), Collinet et M. Delcourt se sont partagé les buts florennois.

MFC Clermont 5 – Roselies 6

Blessé, David Scharlaken prenait place sur le banc, tout comme le coach Didier Scharlaken. Malgré la blessure de Jounniaux en toute fin de première période, les Clermontois viraient en tête au repos grâce à Bouhsen (1-0). En seconde période, les visités menaient jusqu’à 5-4. Da. Scharlaken (3) et A. Pétrisot ont été les autres buteurs clermontois.

Nationale 3D

Wal Y Fallais 2 – BF Dinant 4

Les Copères n’ont plus qu’un objectif: coiffer les lauriers. Informés du score d’Oreye contre Aubel, ils ont été champions quelques minutes. "Nous avons fait la différence en première période avant de gérer la seconde" , se réjouit le T1 mosan Olivier Baudelet. De 0-4, le score passait à 1-4 au repos. Les buteurs mosans ont été Lambotte (2), Lenoir et Weynant.

Gedinne United 3 – Sougné 10

Privés de Grislain, en vacances, les Ardennais, menés 1-4 au repos, recollaient à 3-5, avant de jouer avec un gardien volant, sans succès. Séverin (2) et Pisvin se sont partagé les buts visités. Le groupe gedinnois était complété par deux éléments de P3 et par un scolaire.