Jusqu’à 95% off-road à Petigny

Belle bagarre féminine

Les 14 kilomètres voit la victoire de Rémy Becue qui s’impose devant un Français, venu en nombre sur cette épreuve. " Je pense que je démarre un peu trop vite, notamment dans les côtes, et je dois ralentir par la suite, ce qui permet à Fabien Mobian de revenir sur moi. Nous partageons ensuite une partie du tracé, avant de se séparer. Je pense que Fabien s’égare, ce qui me permet de franchir la ligne à la première place. J’ai un peu de la peine pour lui car il méritait également cette victoire ", commente le vainqueur, fair-play. Si les deux premiers terminent en moins d’une heure, le troisième, Adrien Hocquet, et juste au-dessus de l’heure de course. Chez les filles, belle bagarre jusqu’à la ligne d’arrivée entre Félicie Akkermans, la compagne du vainqueur du 21 kilomètres, et Thelma Veronica Martinez. Cette dernière gravit la dernière difficulté avec plus d’aisance et parvient à s’imposer. Sarah Ledieu complète le podium.

Un vainqueur du coin

Damien Aubertin se montre le plus lucide sur le parcours du 22 kilomètres. Parti calmement, l’athlète local prend les commandes de la course suite à une erreur de parcours du leader, pour son plus grand plaisir. " La semaine prochaine, je m’aligne sur le 29 kilomètres de la Bouillonnante. Ce samedi, c’est donc un entraînement pour moi, mais je me donne quand même au maximum quand j’ai un dossard sur le dos. Je connais plutôt bien la région, habitant à 10 minutes du site de départ, mais il faut dire qu’Andy met les petits plats dans les grands pour notre plus grand plaisir ", souligne le vainqueur. Jérôme Ransquin et Michaël Berteaux complètent le podium. Chez les filles, initialement première, Louise Lambert, qui n’a finalement pas la bonne distance au compteur, est reléguée à la seconde place au profit de Nathalie Montresor.

Les Français aux commandes

Sur la longue distance de 31 kilomètres, se sont les Français qui sont maîtres à bord. Johann Bertrand et Franck Sourd devancent l’athlète de l’ACCo, Stéphane Mouchet. Charlotte Vanaerde est la plus rapide.