Fernelmont-Hemptinne à son tour sauvé

Défaits samedi par Ciney, les Fernelmontois savaient qu’ils avaient davantage à jouer… et à gagner ce lundi contre Beauraing. Ils ne s’y sont pas trompés. En s’adjugeant ce duel face à des Beaurinois déjà sauvés, les hommes du duo Joine/Trimboli sont à leur tour assurés de rester en P1 une saison supplémentaire. Fernelmont n’a pas gaspillé une avance de 3 buts à l’heure de jeu (but de Camara et doublé de Van der Veken), bien que Mouton ait sauvé l’honneur de Beauraing, et qu’Absil ait empêché le 3-2 devant Mandil.