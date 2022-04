Deux duos de vainqueurs au fil du Bocq

Un finish à deux

Les plus rapides de tous les "Bocqueurs" au départ ont été Corentin Levacq et Julien Charlier, finissant main dans la main. "Durant les cinq premiers kilomètres, c’est parti assez vite et il fallut attendre les premières difficultés pour qu’on se retrouve dans un petit groupe de tête. Vers le onzième kilomètre, on s’est isolé, mais on s’est tout de même tiré un peu la bourre. On relançait l’un et puis l’autre, pour essayer de se lâcher et surtout éviter de se faire rattraper par les poursuivants. Finalement, on a décidé de franchir la ligne ensemble , commentaient les deux vainqueurs. Dorothée Kupers remporta la palme de l’athlète féminine la plus rapide.

Sur l’épreuve des "Sauvages", rebelote! Arrivée commune pour deux athlètes de haut vol, Jérémy Morren et Adrien Dewandre. Les deux amis avaient déjà voulu partager une épreuve ensemble, voilà quelques semaines, sur le Trail nocturne de la Sibérie, mais s’étaient perdus dans le noir. Cette fois, sans frontale, ils y sont parvenus. "On découvre, année après année, de superbes parcours et des sentiers jusque-là encore peu, voire pas du tout exploités. Dès les premiers kilomètres, on s’est isolé tous les deux, infligeant un bon rythme, parfois un peu trop rapide, ce qui nous a valu des crampes sur la fin du parcours. Mais on s’est accroché jusqu’au bout. Cela s’est dégagé assez rapidement, puis on s’est laissé un peu endormir dans notre rythme et on a vu le troisième revenir sur le dernier ravitaillement. Juste de quoi nous relancer pour finir en beauté ", précisaient Jérémy et Adrien.

Dimanche, même parcours pour d’autres participants, mais cette fois, sans chrono.