Des parcours «à la dinantaise»

Une victoire avant la Bouill'

Comme à l’habitude, à 9h30, les participants des deux plus longues distances s’élancent en premier. Aligné sur les 30 kilomètres, en pleine préparation pour le 50 de la Bouillonnante de la semaine prochaine, Guillaume Deneffe ne fait qu’une bouchée de ses concurrents, bouclant avec près de 10 minutes d’avance sur le second. " Je suis originaire de la région et habitué à courir dans ces chemins, mais j’ai encore découvert de nouveaux sentiers. Le parcours est vraiment magnifique. Je prends mon rythme dès l’entame de la course, et je creuse petit à petit sur les autres concurrents, que je ne connais pas vraiment, hormis Pieter-Jan Bruggeman, aligné sur le 42. Je suis content de la forme du moment, et la préparation se poursuit avant l’OHM Trail, en juin, qui sert de championnat de Belgique ", commente le vainqueur. Sur la plus longue distance, belle victoire de Nicolas Smeyers, déjà sur le podium lors de l’épreuve de Stavelot. Chez les filles, la triathlète de Flémalle, Sophie Fraipont, semble surprise quand elle apprend sa victoire sur les 30 kilomètres. La plus longue distance voit la victoire de Colette Walraevens, qui décide de fêter ses 46 ans sur cette épreuve mosane.

Cappelle, 2e au scratch

Trente minutes après le départ des longues distances, place aux participants du 11 et 22 kilomètres. Sébastien Mahia est le plus rapide, devant une belle brochette d’athlètes. " Ce n’est qu’en fin de parcours, dans la dernière descente, que je creuse l’écart sur les autres concurrents, avoir de voir Sébastien Deravet revenir sur moi. Le plateau est assez relevé, avec Jérémy Wanet, mais également Kiki Fabry ", précise celui qui prévoit de courir à cinq reprises comme décrassage, au lendemain de l’épreuve. Delphine Demuynck est la plus efficace sur ce petit parcours. Mathieu François est le premier à rallier l’arrivée sur le 22 kilomètres. Il est suivi de près par… la première dame! Stéphanie Cappelle est impressionnante de facilité, au lendemain d’un 3000 mètres sur piste lors de la compétition du SMAC. " Sur le plat et en descente, les jambes répondent plutôt pas mal mais en montée, je comprends vite qu’il va falloir aller moins vite que d’habitude. Je dois marcher un peu plus mais finalement, je suis ravie d’être deuxième ".