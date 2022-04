Deux courses au programme de cette belle journée. La première réservée aux aînés (dont une aînée), l’autre aux plus jeunes. Le tout sous l’œil vigilant de l’organisateur en chef, Pascal Simon, dit " Le Barta ". Un sobriquet qu’il a hérité de son papa Claude. À l’époque, ce brave homme qui était aussi trésorier du Vélo Club Couvin, se rendait, chaque jour au boulot (de Pesche à Florennes) à vélo. Il n’a jamais eu de permis voiture! C’était le " Barta " comme dans Bartali.

Et le maître queux de nous détailler: " Les C et D doivent se farcir six tours de 8,8 kilomètres. Les B un en plus. Quant aux A et Elites3 ils devront en couvrir huit. Et notre circuit n’est pas piqué des vers. Avec, dès le départ, la solide côte de la "Montagne". Loin d’être une vulgaire côtelette! La suite, plus roulante, est toutefois loin d’être de tout repos".

Van Goidsenhoven, Ramaeckers et Dattoli s’imposent

Dès le tout premier tour, les "45-54 ans" passent emmenés par un solide Svenne Van Goethemd. Ils sont sept devant. Les C et D suivent à trois centaines de mètres avec Ramaeckers aux toutes premières loges. Les derniers sont là pour le plaisir et pour la forme: les Meurant, Masqcret, Robert et autre Lahaye. Quant à Sylvia Dardenne, la seule dame parmi ces viriles paires de guiboles, elle tourne très bien. Sur une boucle de cette trempe, les groupes s’effilochent. La voiture "balai" risque même de doubler la voiture "ouvreuse"! La photo "finish" est superflue. En B et avant l’heure, Kurt Van Goidsenhoven dépose proprement son copain de sortie. Chez les "60 et avant", Dattoli en fait tout autant avec Cocquyt. Au rayon des C (55-59) Brice Ramaeckers règle Serge Leroy au sprint.

À l’attaque dès le deuxième tour

Quarante-quatre Elites d’un côté, dix Masters A de l’autre. Avec 70,4 bornes au menu. Et quelques bonnes têtes au départ: les Sijmens, Baiolet, Champenois et autre Allard. On doit aussi s’attendre à une bonne lessive, dès les premiers tours. Mais à l’entame du second, Thomas De Milde, seul en tête, passe avec une confortable avance sur un peloton emmené par Aurélien Champenois. Alors que Lechat est à la traîne. Mais au sein du groupe des chasseurs, l’entente ne semble pas être un maître mot. Et le fugueur creuse l’écart. Tout d’abord sur Jonas Geens, parti en chasse, mais en vain. Puis sur Jarno De Wispelaere, qui n’arrivera pas, lui non plus à faire la jonction, tout en s’adjugeant la seconde marche du podium devant Rune Denayer. À souligner la belle onzième place de François Allard, égal à lui-même et on ne peut mieux encouragé.