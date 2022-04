Biesme démarre piano et finit forte

Au retour des vestiaires, les Biesmois n’avaient pas dit leur dernier mot, et encore moins Servidio, qui plantait son numéro 3 pour fixer le score à 5-2. Entretemps, Amaury Lotte avait fait grimper la marquer un peu plus… Voilà un succès qui garde Biesme dans la course au tour final, avec ses 47 unités (soit deux de plus que le Condrusien, qui doit encore jouer demain) et qui rebooste les joueurs de Mettet qui avaient longtemps cru empocher 3 points, samedi à Chevetogne, avant d’être repris à la 95e.

À Nismes, les semaines se suivent et se ressemblent. Les Crayats n’ont plus gagné depuis le 13 février contre Fernelmont. Ils restent sur trois défaites face à trois prétendants au tour final, sur lequel les joueurs de Bareck Bendaha ont définitivement fait une croix. Ils sont actuellement huitièmes avec 36 unités.