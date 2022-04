" À Hamois, notre équipe a pris moins de risques que dans les matches précédents et a repris du poil de la bête sur phases arrêtées. La victoire a fait du bien et les joueurs ont été mis en congé mardi , précise le coach Michel Godefroid, qui a donné sa séance jeudi. Nous recevons cet après-midi Biesme, un autre prétendant au tour final… Rien ne sera facile pour atteindre notre objectif! À l’aller, on avait craqué sur de petites erreurs que Biesme avait intelligemment provoquées. "

C’était aussi à Biesme que les Coccinelles avaient fait appel pour la première fois aux vieux briscards Diluzolele et Furnémont pour pallier un effectif réduit. Ce pourrait à nouveau être le cas lundi chez les Oursons … " Pascal Henrot ne sera pas là, Nathan Cowez sera de garde et Max Grégoire accompagnera ses U16 cinaciens en finale de Coupe à Wépion. Je ne sais pas comment Andenne va aborder son match. En revanche, je sais que le sprint final sera long. À nous d’en émerger. "