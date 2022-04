"Tant qu’ils sont bien réveillés dimanche après-midi…, entame avec le sourire le T1 mosan. Nous devons rester concentrés sur notre objectif de fin de saison".

Histoire de valider un excellent parcours par des prolongations au tour final. "Nous avions été bousculés à l’aller et nous avions dû baisser pavillon." Plus question de revivre la même déconvenue. "Hormis Amay et Crevin, j’aurai un noyau quasi au complet." Il lui restera à trouver une solution à son problème récurrent de gardien, après en avoir déjà "consommés" six cette saison.

Les Grottis regretteront-ils d’avoir démarré leur saison sur un 0 sur 15 qui les a placés trop loin des accessits? "Peut-être, mais je préfère voir le positif, souligne le vice-président Laurent Dosimont. Avant notre défaite contre Ciney dimanche, nous étions restés de longues semaines invaincus." Il se veut optimiste: "Avec un 9/9 pour terminer et des résultats favorables, qui sait où nous pourrions terminer? Mais nous n’avons pas notre sort entre nos mains." En attendant, le club a déjà salué deux arrivées de P2 luxembourgeoise: Kevin Chollot (Marloie B) et Guillaume Ergot (Nassogne) rejoindront le coach Damien Philippe, qu’ils ont connu à Nassogne.