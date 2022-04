P4: Le moment d'aller chercher le titre, ou de s'en rapprocher

Temploux finalement au tour final?

Alors que Jemeppe, au repos ce week-end, sera attentif aux résultats de Spy B et de l’Étoile, Temploux (5e) espère prendre 3 points pour croire encore au tour final. Au contraire des Auvelaisiens, en pleine préparation de la future campagne. " Je ne peux qu’être fier de mon groupe. Lorsque je l’ai repris en janvier, il n’avait que 6 points , rappelle le coach sambrien Jérémy Jacques. Le noyau manquait de mental et d’envie. Nous avons surtout travaillé l’aspect psychologique. Après avoir fait douter durant une bonne partie des matches Jemeppe, Malonne B et Spy B, nous savons que nous avons les qualités pour créer la surprise. Nous ferons tout pour compliquer la tâche de notre adversaire qui, sur papier, nous est supérieur. " " Ce sera un match de fin de saison , botte en touche le T1 visiteur Benjamin Mazy . Le match aller avait été une rencontre tranquille. Nous n’avons pas d’objectif précis hormis celui de finir en roue libre. J’avoue n’y plus rien comprendre avec ce tour final. Je reste fier de l’équipe. Dommage que mon noyau était trop juste cette année. Nous aurions pu revendiquer plus. Temploux est à sa place en étant 5edu classement. " P.C.

Sclayn en route pour le titre?

En cas de résultat favorable lors de son déplacement à Naninne, Sclayn sera sacré ce dimanche. C’est un beau défi qui attend les Naninnois de Marc Hager. " Je sais que Sclayn viendra chez nous dans l’optique de remporter ce match et de repartir avec le titre mais nous allons aborder cette rencontre avec l’envie de bien faire , explique le coach qui attend une bonne réplique de ses troupes face à un leader qu’il connaît bien. Je suis originaire d’Andenne et j’ai même joué à Sclayn. Je connais le club et ses dirigeants. Le but sera de ne pas laisser cette équipe être championne chez nous. C’est une très bonne équipe qui possède des joueurs de qualité et qui est à sa place en haut de tableau. J’aurai quelques absents, mais on devrait tout de même avoir une équipe capable de rivaliser ", termine celui qui vient de prolonger son bail. " Nous avons déjà fait quelques transferts et nous devrons voir avec les noyaux de P2 et P4 comment seront faites les équipes. Mais nous serons ambitieux. " Sclayn se déplacera en nombre avec l’ambition de s’imposer pour en finir le plus rapidement possible. En pleine reconstruction, le club peut déjà se targuer d’avoir réussi sa saison. A-L.F

Trois finales en vue du titre à Nismes B

Alors qu’on les pensait se diriger tout droit vers le titre après un second tour parfait, les Nismois se sont inclinés le week-end dernier face à Thy-le-Château. Une défaite qui a permis à Tarcienne de revenir à une petite unité, à 3 matches de la fin du championnat, et de relancer ainsi totalement la course au titre. " On avait un joker et on l’a utilisé, on est totalement passé à côté de notre rencontre à Thy , explique le buteur nismois Adrien Piret. On doit se reconcentrer sur notre match difficile face au troisième, Florennes, car il nous faut absolument les trois points. Cette défaite nous a permis d’apprendre de nos erreurs et nous arriverons dimanche plus que motivés. " Même si Nismes a son sort entre les mains, le calendrier ne lui est pas des plus favorable. " Tarcienne ne va plus perdre un match vu ce qu’il lui reste à jouer. De notre côté, nous affrontons Florennes et Surice, qui était venu chercher le match nul chez nous à l’aller. À nous de gagner nos trois derniers matches pour aller chercher ce titre. " Nismes B se passera de Save, Dubuc et Vergrucht, tous blessés. Piret est quant à lui incertain, à cause d’une blessure survenue en semaine à l’entraînement. M.G.